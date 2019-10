Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Inbrandsetzen eines Pkw?

Steinbach am Glan (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, den 24.10.2019, kam es zu einem Fahrzeugbrand in der Lindenstraße in Steinbach am Glan. Durch bisher unbekannte Ursache kam es zur Brandentwicklung an dem vor Ort geparkten silbernen Seat Altea. Durch die verständigte Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000,-EUR. Die Ermittlungen der Brandursache dauern noch an.

Wer hat evtl. verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Meldungen bitte an die Polizei Kusel unter 06381-9190 oder per email unter pikusel@polizei.rlp.de

