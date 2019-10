Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Pfarrhaus

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen im Zeitraum von Samstag den 19.10.2019 gegen 13:00 Uhr bis Dienstag den 22.10.2019 gegen 09:00 Uhr in das Pfarrhaus in der Rathausstraße ein. Die Täter verschafften sich über Aufhebeln eines rückwärtig gelegenen Kellerfensters Zutritt zum Anwesen. Im Inneren wurden im Anschluss mehrere Türen aufgebrochen. Die Täter erbeuteten nach jetzigem Kenntnisstand lediglich eine geringe Menge an Bargeld.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder per Email: pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

