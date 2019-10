Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unkenbach (Donnersbergkreis) - Einbruch in Wohnhaus

Rockenhausen (ots)

Im Zeitraum von Dienstagmittag, 15.10.2019 bis Dienstagmittag, 22.10.2019 drangen unbekannte Täter in der Hauptstraße in Unkenbach in ein Wohnhaus ein. Nach überwinden einer Holztür gelangten die Täter über den Dachboden ins Wohnzimmer und entwendeten Schmuck, eine Spielkonsole und zwei Kettensägen, Schadenshöhe ca. 800,00 Euro. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

Polizeidirektion Kaiserslautern Polizeiinspektion Rockenhausen Telefon: 06361 / 917-0 E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de https://www.polizei.rlp.de/?id=1354

Norbert Völker, PHK

