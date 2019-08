Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte klauen E-Bikes von Fahrradträgern; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel: Am vergangenen Wochenende klauten Unbekannte gleich zwei hochwertige E-Bikes von Anhängern im Kasseler Stadtteil Wehlheiden und dem benachbarten Stadtteil Vorderer Westen. Auch wenn die Tatzeiten auf zwei nachfolgende Nächte fallen und die Tatorte nicht in unmittelbarer Nähe liegen, dürften die Diebstähle der zusammen 7.500 Euro teuren Pedelecs auf das Konto ein und derselben Täter gehen. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Der erste Diebstahl ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag. Die Täter entwendeten in der Heubnerstraße ein Pedelec, welches auf einem Fahrradträger an einem PKW, der am Straßenrand parkte, montiert und mit einem Schloss gesichert war.

Den zweiten Diebstahl tätigten die Unbekannten in der Goethestraße. Auch hier entwendeten sie ein Pedelec von einem Fahrradträger, der allerdings an einem Wohnmobil montiert war. Auch dieses Zweirad, Hersteller Cube, Farbe Orange, war mit einem Sicherheitsschloss gesichert.

Die Ermittlungen haben nun Beamte der für Zweiraddiebstähle zuständigen Operativen Einheit Kassel übernommen. Die Ermittler bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder den Verbleib der E-Bikes kennen, sich unter Tel.: 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

