Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190911.5 Itzehoe: Einsatz nach Streitigkeiten

Itzehoe (ots)

Am heutigen Vormittag sind mehrere Streifen nach Wellenkamp ausgerückt, nachdem es dort zu Streitigkeiten und einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen ist. Was genau sich abspielte, ist noch unklar - aktuell befinden sich zwei verletzte Männer in einem Krankenhaus.

Gegen 10.45 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis darüber, dass es in der Straße Bentweide einen oder mehrere Verletzte nach einer Körperverletzung geben sollte. Bei Eintreffen der Polizei, der Rettung und eines Notarztes hatte sich die Lage bereits wieder beruhigt - zwei Männer schienen aneinander geraten zu sein, möglicherweise unter Einsatz eines Messers. Die beiden Beteiligten kamen mit vermutlich leichten Verletzungen in eine Klinik, Hintergründe und Geschehensablauf sind bisher noch gänzlich unklar - Vernehmungen und Befragungen können erst nach Hinzuziehung eines arabisch sprechenden Dolmetschers erfolgen.

Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Itzehoer Kripo übernommen.

Merle Neufeld

