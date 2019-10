Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Randalierer am Bahnhof landet in der Gewahrsamszelle

Altenglan (ots)

Am frühen Nachmittag des heutigen Tages beschwerten sich mehrere Passanten über eine Gruppe junger Männer und Frauen, welche am Bahnhof bei regem Publikumsverkehr offensichtlich nach übermäßigem Genuss alkoholischer Getränke andere Personen belästigten, rumschrien und sich unflätig benahmen. Nach erfolgter Feststellung der Personalien und einer eindringlichen Belehrung mit Platzverweisen zeigten sich außer einer männlichen Person allesamt einsichtig. Diese eine männliche Person stieß danach noch fortlaufend Beleidigungen und Drohungen gegenüber den eingesetzten Beamten aus und bespuckte diese gar, so dass sie schließlich bis zur Ausnüchterung in die Gewahrsamszelle der Polizei Kusel verbracht werden musste. Bei dem Einsatz verletzten sich zwei Polizeibeamte leicht.

