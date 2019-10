Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Brücken (ots)

Zwischen Montag, den 21.10.2019, 16:30 Uhr und Donnerstag, den 22.10.2019, 08:00 Uhr wurde durch unbekannte Täter die Hauswand eines Anwesens in Brücken in der Glanstraße mit gelber Farbe besprüht. Es entstand dadurch ein Schaden von ca. 300,-EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnum-mer: 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de, sowie die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter 06373/822-111 oder per Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter 06373/822-111 oder per Mail

an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell