Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Am Samstagvormittag gegen 11:10 Uhr beobachtete eine Anwohnerin aus ihrem Küchenfenster wie ein Klein-Lkw an die Straßenlaterne fuhr. Der Fahrer musste mehrfach rangieren um an der Laterne vorbeifahren zu können. Nachdem er sich die total beschädigte Straßenlaterne angeschaut hatte, fuhr er von der Unfallstelle weg, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Zuge der Ermittlungen konnte der Fahrer schließlich telefonisch erreicht werden. Er räumte den Unfall ein und suchte umgehend die Polizei auf, die seinen Führerschein in amtliche Verwahrung nahm.

