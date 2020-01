Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rudersberg/Schorndorf/Welzheim: Sachbeschädigungsserie setzt sich fort

Aalen (ots)

Wie die Polizei bereits berichtete, wurden am Wochenende in Rudersberg Pflastersteine in sechs geparkte Autos geworfen. Ein identischer Vorfall wurde am Montagmorgen in Haubersbronn polizeilich registriert. In diesem Fall war festzustellen, dass der Pflasterstein die Heckscheibe eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Opel Zafira durchschlug und auf dem Armaturenbrett im Innern des Fahrzeugs landete. Dabei wurde noch die Windschutzscheibe des Autos zertrümmert.

Die Polizei vermutet einen Tatzusammenhang mit zwei weiteren Tatserien, die sich in der Nacht vom 30.11.2019 auf 01.12.2019 sowie an Weihnachten, 25./26.12.2019 in Rudersberg, Welzheim, Schorndorf und Haubersbronn ereigneten. Bei diesen Vorfällen wurden 19 Autos auf identische Art und Weise beschädigt.

In Summe dürfte sich der Gesamtschaden bei ca. 36.000 Euro bewegen.

Die Steine schlugen in der Regel mit hoher Wucht in die Autos ein. Deshalb ist anzunehmen, dass die Wurfgeschosse aus einem fahrenden Auto heraus abgeworfen werden.

Die Polizei Rudersberg ist mit der Klärung der Taten beauftragt. Hierzu wird auch um Zeugenhinweise gebeten, die unter Tel. 07183/929316 entgegengenommen werden.

Von besonderem Interesse wäre hierzu, ob von Passanten oder Anwohnern bei den Tatbegehungen Verdächtiges beobachtet werden konnte. Auch die Herkunft der Pflastersteine oder Hinweise auf ein mögliches Tatfahrzeug könnte der Polizei weitere entscheidende Ermittlungsansätze geben.

