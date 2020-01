Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zigarettenautomat entwendet - Diebstahl aus Rohbau - PKW beschädigt - Sonstiges

Aalen (ots)

Crailsheim: Parkenden PKW beschädigt

Mehrere hundert Euro Schaden entstand bei einem Unfall in der Brunnenstraße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte beim Vorbeifahren einen VW Golf, welcher am rechten Fahrbahnrand geparkt war und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Crailsheim: PKW zerkratzt

Am Samstag zwischen 11:30 Uhr und 12:15 Uhr wurde an einem PKW Skoda, welcher auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Hans-Scholl-Allee geparkt war, der hintere Scheibenwischer abgebrochen. Zudem wurde die hintere linke Tür, die Beifahrertür sowie die Motorhaube zerkratzt. Hinwiese erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800

Crailsheim: Zigarettenautomat entwendet

Am Samstag zwischen 00:30 Uhr und 16 Uhr wurde im Eingangsbereich vor einer Gaststätte in der Wolfgangstraße ein Zigarettenautomat abgebaut und entwendet. Zuvor wurde das Kabel der Außenbeleuchtung abgezwickt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Wert des Diebesgutes ist bislang nicht bekannt. Hinwiese zum Diebstahl oder dem Verbleib des Automaten nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Vorfahrt missachtet

Eine 54-jährige Lenkerin eines Renault Twingo befuhr am Samstag um 09:10 Uhr die Stauseestraße in Richtung B290. An der Kreuzung zur Bundesstraße wollte sie nach links abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines auf der Bundesstraße fahrenden 33-jährigen Skoda-Lenkers und kollidierte mit dessen Fahrzeug. Es entstand ein Schaden in Höhe von jeweils etwa 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Crailsheim: PKW kommt von Fahrbahn ab

Die Kreisstraße 2641 von Onolzheim in Richtung Jagstheim befuhr am Samstag um 1 Uhr eine 24-jährige VW Golf-Lenkerin. In einer dortigen Linkskurve kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Kurvenleittafel, die komplett aus der Verankerung gerissen wurde. Ein28-jähriger Beifahrer im Fahrzeug wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 2000 Euro.

Schwäbisch Hall: Beim Aufbruch eines Zigarettenautomatengestört

Im Herdweg brachen am Samstag um kurz nach 22 Uhr bislang unbekannte Diebe einen Zigarettenautomaten auf. Die Diebe wurden während der Tat von einem vorbeifahrenden PKW gestört und flüchteten. Hierbei ließen sie am Tatort einen Hammer und ein Feuerzeug zurück. An dem Automaten entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Wert des Diebesgutes ist bislang nicht bekannt. Hinwiese erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

In der Dr.-Max-Bühler-Straße kam es am Samstag um kurz nach 18 Uhr zu einem Auffahrunfall mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Ein 44-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz befuhr die Dr.-Max-Bühler-Straße in Richtung Luckenbacher See. An der Einmündung auf die B19 hielt eine vorausfahrende 51-jährige Renault-Lenkerin auf der Rechtsabbiegespur an. Der Mercedes-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf.

Schwäbisch Hall: PKW prallt gegen Mauer

Am Samstag um 8 Uhr befuhr eine 50-jährige Citroen-Lenkerin die Neue Reifensteige in Richtung B19. Aufgrund eines Tieres, welches die Fahrbahn querte, kam der PKW nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Wolpertshausen: Diebstahl aus Rohbau

Aus einem Rohbau im herrenweg wurden zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen diverse Maschinen sowie ein Rollladenpanzer, zwei Toiletten und drei Waschbecken entwendet. Der Wert des Diebesgutes beträgt etwa 7000 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Diebesgutes nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Parkenden PKW beschädigt

Mit seinem PKW Renault beschädigte am Sonntag um 07:30 Uhr ein 59-Jähriger einen Fiat Punto, welcher in der Hirtengasse geparkt war. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 9000 Euro.

Oberrot: PKW überschlägt sich

Die L1050 von Oberrot in Richtung Obermühle befuhr am Sonntag um kurz nach 01:30 Uhr ein 18-jähriger BMW-Fahrer. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der PKW in einer dortigen Kurve ins Schleudern und letztendlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer sowie drei Mitfahrer im PKW blieben unverletzt. Am PKW entstand Totalschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Rosengarten: PKW überschlägt sich II

Ein 18-jähriger Lenker eines PKW Toyota befuhr am Sonntag um 01:20 Uhr die Kreisstraße 2597 in Fahrtrichtung Tullau. Im Bereich der dortigen Linkskurve kam der PKW nach rechts in den dortigen Grünstreifen und anschließend ins Schleudern. Im weiteren Verlauf kam der PKW abermals in den Grünstreifen und überschlug sich im dortigen Straßengraben. Das Toyota kam letztendlich auf dem Dach zum Liegen. Alle vier Insassen im PKW blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Wolpertshausen: LKW rollt davon

Am Sonntag um 23:30 Uhr stellte ein 57-Jähriegr seinen Sattelzug DAF auf dem Parkplatz einer Tankstelle in der Straße Süßwiesen ab, ohne ihn ausreichend gegen ein Wegrollen zu sichern. Nachdem der Fahrer seinen Truck verlassen hatte, rollte dieser gegen einen geparkten Sattelzug Daimler-Benz Actros, an welchem dadurch der Benzintank aufgerissen wurde. Zum Abstreuen musste die Feuerwehr Wolpertshausen mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften verständigt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

