Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung: Stand 12:00 Uhr

Aalen (ots)

Rems-Murr-Kreis

Waiblingen: Unfallflucht durch Fahrradfahrer

Am Freitagabend um 18:30 Uhr befuhr ein 63-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades die Emil-Münz-Straße in Richtung der Eisentalstraße als vom rechten Gehweg aus plötzlich ein Radfahrer die Fahrbahn überquerte. Dadurch geriet der Rollerfahrer ins Schleudern und stürzte auf die Fahrbahn. Der Fahrradfahrer nahm den Unfall zur Kenntnis, fuhr aber weiter, ohne sich um den gestürzten Rollerfahrer zu kümmern, und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch den Sturz zog sich der Fahrer des Kleinkraftrades leichte Verletzungen zu. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/9500 zu melden.

Weinstadt: Nach Unfall geflüchtet

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein am Fahrbahnrand abgestellter schwarzer Pkw-Dacia in der Ziegeleistraße durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. An dem geparkten PKW entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/9500 zu melden.

Fellbach: Entgegenkommendes Fahrzeug übersehen

Eine 45-jährige Pkw-Lenkerin bog am Samstag gegen 13:00 Uhr mit ihrem Renault aus einem Parkplatz nach links in die Stuttgarter Straße in Richtung Schorndorfer Straße ab. Sie übersah den von rechts kommenden Pkw Fiat und touchierte diesen. Es entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro.

Waiblingen: Diebstahl von Radnabenkappen

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Samstag in der Zeit von 11:45 Uhr bis 14:15 Uhr alle vier Radnabenkappen im Wert von ca. 100 Euro an einem Pkw Mercedes. Der Mercedes war in der Essener Straße in Waiblingen abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Waiblingen unter Telefonnummer 07151/9500 zu melden.

Waiblingen: Gegenverkehr übersehen

Am Samstagabend gegen 18:45 Uhr fuhr ein 19-jähriger Smart-Fahrer von der B14 in Waiblingen Mitte ab und setzte seine Fahrt auf der Talaue in Richtung Waiblingen Ortsmitte fort. Auf Höhe der Auffahrt auf die B14 in Richtung Stuttgart wollte er nach links abbiegen. Hierbei übersah er einen Pkw Mercedes und kollidierte mit diesem. Durch den Aufprall wurden der Smart und der Mercedes auf einen verkehrsbedingt stehenden VW-Tiguan geschoben. Der Fahrer des Smart und seine 16-jährige Beifahrerin wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 15.000 Euro.

Waiblingen: Von der Straße abgekommen

Eine 18-jährige VW-Fahrerin befuhr am frühen Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr die Neustadter Hauptstraße und kam aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr sie zunächst ein Verkehrszeichen, durchbrach einen Zaun und prallte anschließend gegen einen Baum. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde zudem die Fassade eines Gebäudes beschädigt. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Winnenden: Pkw in Leitplanke

Am Samstag gegen 16:00 Uhr befuhr eine 41-jährige Frau mit ihrem VW-Polo die B14 von Winnenden in Fahrtrichtung Stuttgart. An der Auffahrt Winnenden Süd verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Polo kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Nach dieser Kollision drehte sich das Fahrzeug und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Die Fahrerin und ihre 42-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. An der Leitplanke und am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro.

Landkreis Schwäbisch Hall

Crailsheim: Fehler beim Linksabbiegen

Am Samstag um 14.25 Uhr wollte ein 26-jähriger Dodge-Fahrer in der Roßfelder Straße nach links in ein Firmengrundstück einfahren. Dabei übersah er einen stadtauswärts fahrenden Audi und kollidierte mit diesem. Der 53-jährige Audi-Lenker wurde durch den Unfall leicht verletzt. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von rund 18.000 Euro.

Ostalbkreis

Aalen: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 19-jähriger Opel-Lenker befuhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 01:45 Uhr die Heißenbergstraße von Fachsenfeld in Fahrtrichtung Waiblingen. Am dortigen Ortseingang verlor der Fahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach der Kollision mit einem Verkehrszeichen kam der Pkw im Straßengraben zum Stehen. Der 17-jährige Beifahrer wurde hierbei leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Pkw-Lenker stand zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholbeeinflussung und musste zur Blutentnahme. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Lorch: Rollerfahrer gestürzt

Am Samstag um 16 Uhr befuhr ein 65-jähriger Rollerfahrer die Straße Waldhäuser Mühle in Lorch. Aufgrund von Unachtsamkeit und Alkoholeinwirkung kam er beim Rechtsabbiegen alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Ein Sachschaden ist nicht entstanden. Der Rollerfahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell