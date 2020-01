Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand: 18.01.2020, 11:00 Uhr - 2 Verkehrsunfälle, 1 Einbruch

Aalen (ots)

Schwaikheim - Gegenverkehr nicht beachtet

Am Freitag gegen 17:10 Uhr befuhr ein 61 Jahre alter Lenker eines VW Golfs die Winnender Straße in Schwaikheim. Als er nach links in die Leintelstraße einbiegen wollte, übersah er den Mercedes einer entgegen kommenden 26 Jahre alten Frau und stieß mit dieser zusammen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von ca. 8000 Euro.

Fellbach - Vorfahrt nicht beachtet

Am Freitag gegen 18:04 Uhr wollte ein 49 Jahre alter Fahrer eines Audis in einen Verbindungsweg in Fellbach zur Erich-Herion-Straße einbiegen. Er kam von einem Parkplatz eines dortigen Discounters. Hierbei übersah er den Seat einer 35 Jahre alten Frau, welche ihrerseits den Verbindungsweg befuhr und fuhr in ihren Wagen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.500 Euro.

Weinstadt - In Laden eingebrochen

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Weinstadt-Schnait in der Weinstraße in einen Lebensmittelmarkt eingebrochen. Die unbekannten Täter schlugen die Eingangstüre ein und entwendeten Zigaretten aus dem Laden. Der Schaden beträgt ca. 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

PvD

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell