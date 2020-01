Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Essingen: Pkw-Lenker beschädigt Brückengeländer und flüchtet

Zwischen Donnerstag, 02.01. und Dienstag, 07.01. wurde von einem unbekannten Fahrzeuglenker beim Abbiegen oder Rangieren das Geländer der Brücke über die Rems in Hermannsfeld beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete und hinterließ einen Schaden von ca. 3000 Euro.

Hüttlingen: Vorfahrt missachtet

Eine 61-jährige Hyundai-Lenkerin, die am Freitagvormittag gegen 9 Uhr von der K 3311 nach links auf die B 19 in Richtung Hüttlingen einfuhr, missachtete die Vorfahrt einer auf der B 19 in Richtung Aalen fahrenden 37-jährigen Opel-Lenkerin und kollidierte mit dieser. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand ein Gesamtschaden von ca. 4500 Euro.

Göggingen: Wildunfall

Am Donnerstag wurde gegen 18.10 Uhr ein Reh beim Überqueren der L 1157 von einer dort fahrenden 54-jährigen Citroen-Lenkerin erfasst und getötet. An ihrem Fahrzeug entstand dabei ein Schaden von ca. 2500 Euro.

Mögglingen: Pkw streift geparkten Anhänger

Auf der Bergstraße in Richtung Ortsausgang fahrend geriet am Freitagmorgen eine 55-jährige VW-Lenkerin gegen 8 Uhr zu weit nach links und streifte dabei einen geparkten Anhänger. Der Gesamtschaden wird auf ca. 7500 Euro beziffert.

Böbingen: Unfall beim Ausparken

Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro verursachte am Freitagvormittag eine 28-jährige Hyundai-Lenkerin, als sie gegen 10 Uhr rückwärts von einem Parkplatz auf die Hauptstraße einfuhr und gegen einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten Pkw Skoda prallte.

