Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Haft statt Notunterkunft, vergessenes Essen, Widerstand, Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Aus der Notunterkunft wurde Haft

Per Anhalter war ein 26-Jähriger eigenen Angaben zufolge in den letzten Monaten unterwegs und strandete am Donnerstagabend in Aalen. Mittel- und wohnungslos schlug der Mann kurz vor 23 Uhr beim Polizeirevier in Aalen auf und bat um eine Notunterkunft für die Nacht. Seinen Pass, so der Mann, habe er verloren, weshalb er lediglich eine Kopie vorweisen konnte. Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass der 26-Jährige per Haftbefehl gesucht wird, da er eine verhängte Geldstrafe nicht bezahlt hatte. Dem jungen Mann wurde daraufhin die Festnahme erklärt. Die nächsten Wochen hat er es nun in einer Justizvollzugsanstalt warm.

Aalen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Donnerstagmorgen zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr einen Sachschaden von mehreren hundert Euro, als er einen Pkw Mercedes Benz beschädigte, der auf Etage 7 im Parkhaus Caroline-Fürgang-Straße abgestellt war. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: 5000 Euro Schaden bei Wildunfall

Mit seinem Pkw Audi A6 erfasste ein 51-Jähriger am Donnerstagabend gegen 19 Uhr auf der Kreisstraße 3239 zwischen Dewangen und Fachsenfeld ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Aufprall getötet; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 5000 Euro.

Aalen: Essen vergessen

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 41-Jähriger am Donnerstag gegen 18 Uhr verursachte. Der Mann hatte in siner Wohnungin der Bahnhofstraße einen Topf mit Essen auf den angeschalteten Herd gestellt und dann offenbar vergessen. Es entstand eine starke Rauch- und Hitzentwicklung. Verletzt wurde niemand.

Ellwangen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 38-Jährige ihren Pkw Skoda am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr an der Einmündung Haller Straße / Mühlgraben anhalten. Ein 48-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Opel Astra auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Sachschaden von rund 600 Euro entstand.

Göggingen: Wildunfall

Auf der Landesstraße 1157 zwischen Göggingen und Eschach erfasste eine 54-Jährige am Donnerstag kurz nach 18 Uhr mit ihrem Pkw Citroen ein die Fahrbahn querendes Reh, das hierbei verendete. Am Fahrzeug der 54-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Widerstand gegen Polizeibeamte

Im Rahmen einer routinemäßigen Kontrolle überprüften Polizeibeamte am Donnerstagabend gegen 19 Uhr zwei Personen in der Postgasse. Ein 20-Jähriger ging an der Gruppe vorbei, grüßte die beiden Personen und zündete sich beim Vorbeigehen einen Joint an. Als einer der zivilen Beamten sich als Polizist zu erkennen gab, warf der junge Mann den Joint auf den Boden und versuchte, diesen zu zertreten. Auf die Aufforderung dies zu unterlassen, reagierte der 20-Jährige nicht, weshalb er von dem Beamten am Arm gepackt wurde. Der 20-Jährige versuchte daraufhin, den Polizeibeamten wegzustoßen und leistete gegen seine vorläufige Festnahme erheblichen Widerstand, wodurch der Beamte verletzt wurde.

Mögglingen: Wildunfall

Auf der B 29 Höhe Abfahrt Mögglingen erfasste ein 43-Jähriger am Freitagmorgen kurz vor 3 Uhr mit seinem Pkw Skoda einen die Fahrbahn querenden Fuchs, wobei an seinem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Heubach: Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in der Poststraße wurde am Donnerstag zwischen 10.30 Uhr und 13.50 Uhr ein VW Golf beschädigt. Der Verursacher flüchtete und hinterließ rund 1000 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell