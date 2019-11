Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Täter scheitern an Automaten

Plettenberg (ots)

Automaten in Restaurant beschädigt Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde innerhalb der letzten vier Wochen die Blende eines Automaten in einem Restaurant an der Oestertalstraße aufgebrochen und der dahinterliegende Banknotenprüfer ebenfalls beschädigt. Es entstand Sachschaden.

