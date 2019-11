Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher knacken Automaten

Lüdenscheid (ots)

Einbruch in Gaststätte Am gestrigen Montag, in der Zeit von 00:30 Uhr - 08:30 Uhr, brachen unbekannte Täter einen Spielautomaten in einer Gaststätte/Café an der Wilhelmstraße auf. Die Täter entnahmen das vorhandene Bargeld. Es entstand Sachschaden.

