POL-MK: Diebstähle angezeigt

Unvorstellbar, was Diebe alles brauchen In der Nacht vom Sonntag zum Montag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Elisabethstraße und gelangten von hier aus in den Keller. Hier brachen die unbekannten Diebe mehrere Kellerräume auf und nahmen aus der Waschküche einen Wäschekorb und aus einem Kellerraum eine Fritteuse mit.

Im Wiesengrund wurden am letzten Wochenende an einer dortigen Baustelle diverse hochwertige Werkzeuge der Firma Hilti durch unbekannte Diebe geklaut. Der Sachwert liegt bei mehreren tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Iserlohn erbeten.

