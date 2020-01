Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehr- und ein Polizeieinsatz - Vandalismus - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Unfall an Kreuzung

Ein 29-jähriger VW - Fahrer bog am Donnerstag gegen 6.50 Uhr in Maubach von der Wiener Straße nach links auf die B14 in Richtung Backnang ein. Hierbei stieß er mit einem Toyota-Fahrer zusammen, der ebenfalls in Richtung Backnang unterwegs war. Bei dem Unfall blieben die beiden Autofahrer unverletzt. An ihren Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Weil unklar ist, wer die durch eine Ampel geregelte Vorfahrt missachtete, bittet die Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 um Zeugenhinweise.

Fellbach: Feuermelder verhindert Schlimmeres

Nachdem am Donnerstag kurz vor 14 Uhr ein Brandmelder auslöste, wurde ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf die Gefahrenlage aufmerksam. Er bemerkte dann auch Qualm und Brandgeruch aus der benachbarten Wohnung, woraufhin die Feuerwehr alarmiert wurde. Die Einsatzkräfte fanden nach der Türöffnung die betagte Bewohnerin auf der Couch liegend an. Sie hatte gesundheitliche Probleme und musste von den Rettungssanitätern in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Grund der verqualmten Wohnung war eingebranntes Essen, das die Bewohnerin auf dem eingeschalteten Herd hatte. Sachschaden entstand in der Wohnung keiner.

Fellbach: Unfall auf Bundesstraße

Im Berufsverkehr ereignete sich am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der Bundesstraße 14 ein Auffahrunfall. Ein auf der linken Fahrspur in Richtung Stuttgart fahrender Opel-Fahrer musste kurz nach dem Kappelbergtunnel verkehrsbedingt abbremsen. Diese bemerkte der 53-jährige nachfolgende Mercedes-Fahrer nicht, der daraufhin auf den Opel Insignia auffuhr. Beide Autofahrer blieben beim Aufprall unverletzt. Die Unfallautos mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 45.000 Euro.

Fellbach-Oeffingen: Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer schrammte am Donnerstag einen in der Hofener Straße geparkten Pkw Seat Ibiza am Fahrzeugheck. Danach entfernte sich der Verursacher und hinterließ ca. 3000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Geflüchteten und zum Unfallgeschehen, das sich zwischen 7 Uhr und 12.15 Uhr ereignete, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Plüderhausen: Familienstreit führt zu Polizeieinsatz

Ein lautstarker Streit zwischen Mutter und Tochter löste am Donnerstagabend, kurz vor 22:30 Uhr einen größeren Polizeieinsatz aus. Mehrere Anrufer teilten bei der Polizei mit, dass es in einer Wohnung im Teckweg zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen sei. Einer der Anrufer gab zudem an, dass er mehrere Schüsse wahrgenommen hätte. Aufgrund dieser Mitteilung wurde die Örtlichkeit mit mehreren Streifen aufgesucht. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass keine Schüsse gefallen sind. Vielmehr waren es die mit Wucht zugeschlagenen Zimmertüren, die ein Anwohner als Schüsse fehlinterpretierte. Der Streit zwischen Mutter und Tochter konnte noch im Beisein der Polizei geschlichtet werden.

Waiblingen: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein 19 Jahre alter Fahrradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag, gegen 16:15 Uhr in der Fronackerstraße zum Glück nur leicht verletzt. Der junge Radler wurde von einer 21-jährigen Toyota-Fahrerin beim Wenden übersehen, sodass es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Fahrrad kam. Der Zweiradfahrer stürzte nach dem Zusammenstoß, er wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Schwaikheim: Zeugen zu Unfall auf der Bundesstraße gesucht

Das Polizeirevier Waiblingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Donnerstag, gegen 14:40 Uhr auf der B14 in Fahrtrichtung Stuttgart. Eine 48 Jahre alte Frau fuhr mit ihrem Toyota an der Anschlussstelle Schwaikheim auf die Bundesstraße. Anschließend wechselte sie vom Beschleunigungsstreifen auf die rechte und anschließend auf die linke Fahrspur. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 56-jährigen Kia-Fahrer, der sich bereits auf dem linken Fahrstreifen befand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt. Da beide am Unfall beteiligten Personen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten, werden zur Klärung des genauen Unfallhergangs Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 oder direkt beim Polizeirevier zu melden.

Schorndorf: Einbruch in Wohnhaus

Bisher unbekannte Diebe brachen zwischen Dienstag, 9 Uhr und Donnerstag, 14:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Johannesstraße ein. Im Haus durchsuchten die Einbrecher mehrere Schränke und Schubladen nach Diebesgut. Was entwendet wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch unklar. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Rudersberg: Jugendliche beschädigen Wartehäuschen

Kurz vor 20 Uhr meldete ein Zeuge am Donnerstagabend, dass eine Gruppe von Jugendlichen am Rudersberger Bahnhof randalieren würde. Eine kurz darauf am Bahnhof eingetroffene Streife traf eine Gruppe von sechs Personen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren an. Ein offensichtlich deutlich betrunkener 17-Jähriger aus der Gruppe beleidigte die Beamten mit Worten aus der Gossensprache. Er wurde aufgrund seiner Alkoholisierung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eine Überprüfung der Örtlichkeit ergab, dass sowohl eine Scheibe des Wartehäuschens als auch des danebenstehenden Kartenplans beschädigt wurden. Die Jugendlichen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung, den 17-Jährigen zudem wegen Beleidigung.

