POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch und Unfälle

Bühlertann: Einbruch in Wohnhaus

Zwischen 17:30 Uhr am Mittwoch und 11:30 Uhr am Donnerstag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Vogt-Fierler-Straße. Die Eindringlinge erbeuteten Schmuck im Wert von rund 1.000 Euro. Bei dem Einbruch hinterließen Sie auch einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei Bühlertann bittet Zeugen sich unter Telefon 07973 5137 zu melden.

Gaildorf: Unfall beim Anfahren an Ampel

Kurz nach 6:30 Uhr am beschleunigte ein 29 Jahre alter BMW-Fahrer seinen Wagen in der Bahnhofstraße, nachdem eine dortige Ampel auf Grün geschalten hatte, offenbar so stark, dass er nach der Kurve zur Kanzleistraße nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er überfuhr dabei einen Bordstein und beschädigte ein Verkehrszeichen. Der entstandene Sachschaden an dem BMW beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 26-Jährige ihren Pkw Mercedes Benz am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr auf der B 14 Höhe einer Tankstelle anhalten. Eine 24-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw BMW auf, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Gaildorf: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 1000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr ereignete. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam ein 19-Jähriger mit seinem Pkw Audi auf der B 19 zwischen Gaildorf und Kleinaltdorf in einer langgezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen; sein 21 Jahre alter Beifahrer blieb unverletzt.

Gaildorf: Unfallverursacher leicht verletzt

Gegen 22 Uhr am Donnerstagabend kam ein 36-Jähriger mit seinem Pkw Opel Corsa auf der Gaildorfer Straße in Kleinaltdorf nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überfuhr den Bürgersteig und anschließend einen Hang hinab, wo es in Schräglage zum Stehen kam. Der 36-Jährige, der bei dem Unfall verletzt wurde, stand zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde einbehalten. Bei dem Unfall, bei dem am Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden entstand, wurden ein Zaun und mehrere Sträucher beschädigt. Zwei Mitfahrer blieben unverletzt.

