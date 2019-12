Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 1912151

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Beinahe täglich finden Verkehrsunfallfluchten auf den Straßen im Kreis Mettmann statt. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ("Flucht") liegt damit auf hohem Niveau und ist in den letzten Jahren kontinuierlich ansteigend. Nach jedem vierten Verkehrsunfall entfernt sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt vom Unfallort. Aus diesem Grund veröffentlichen wir ausgewählte aktuelle Fälle von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in werktäglicher Sammelmeldung, mit der Bitte um Veröffentlichung der Taten im Rahmen redaktioneller Möglichkeiten. Komplettieren wollen wir diese Meldungen auch mit Erfolgen in der Aufklärung aktueller Fälle.

In den vergangenen Tagen wurden nachfolgende ungeklärte Verkehrsunfallfluchten (geordnet nach Städten) entdeckt und angezeigt, welche zurzeit die Ermittler der zuständigen Verkehrskommissariate beschäftigen. Diese hoffen bei ihren Ermittlungen, in den eingeleiteten Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Verkehrsunfallflucht, dringend auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Klärung der Verkehrsstraftaten:

--- Velbert ---

Am Samstag (28.12.2019) stellte die Halterin des weißen BMW 118i ihr Fahrzeug gegen 14:15 Uhr auf einem Parkplatz an der Wimmersberger Straße in Velbert ab. Als sie gegen 16:00 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden am linken Heck fest. Der Unfallverursache hatte sich von der Örtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte roter Lackabrieb festgestellt werden, der vermutlich von dem flüchtigen Unfallverursacher stammt. Die entstandenen Schäden an dem geparkten BMW werden auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Ratingen ---

Am Dienstag (24. Dezember 2019), im Zeitraum zwischen 14:40 Uhr und 15:30 Uhr, parkte die Halterin eines blauen Skoda Fabia ihren Wagen auf einer Parkfläche am Bleibergweg, in Höhe der Hausnummer 33, in Ratingen-Lintorf. Anschließend stellte sie frische Lackkratzer hinten links an ihrem Wagen fest. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

--- Mettmann ---

Am Samstag, 28.12.2019, kam es gegen 16 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Tankstellengelände an der Düsseldorfer Straße 184 in Mettmann. Eine Fahrzeugführerin war über einen heruntergefallenen Zapfhahn an einer Zapfsäule gefahren und hatte diesen beschädigt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen führte die Verursacherin den beschädigten Zapfhahn wieder in die Zapfsäule zurück und fuhr anschließend zu einer anderen Zapfsäule vor. Hier betankte sie ihr Fahrzeug, zahlte ordnungsgemäß und verließ anschließend das Tankstellengelände. Eine weitere Kundin versuchte anschließend ihr Fahrzeug an der betreffenden Zapfsäule zu betanken. Hierbei riss der bereits beschädigte Schlauch vollständig von der Zapfpistole ab und fiel zu Boden. Es lief Benzin aus und beschädigte die Kleidung der Kundin. Das ausgelaufene Benzin musste entsorgt werden.

Die Unfallverursacherin kann von der Angestellten der Tankstelle wie folgt beschrieben werden:

- circa 35 Jahre alt - schlanke Statur - dunkles krauses Haar, zum Pferdeschwanz gebunden - bekleidet mit dunklem Daunenmantel, blauer Jeans, beige Boots - trug eine Brille mit dunklem Rahmen

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Am Freitag, 27.12.2019, parkte die Halterin eines orangenen Nissan Micra ihren Wagen gegen 17:15 Uhr auf einem Parkplatz eines Fitnessstudios in Hilden an der Straße Kleinhülsen. Gegen 19:40 Uhr kehrte sie zu ihrem Fahrzeug zurück und begab sich zu ihrer Wohnanschrift. Bereits auf dem Fahrtweg fielen ihr Fahrgeräusche am Radkasten auf. Zu Hause angekommen stellte sie einen frischen Unfallschaden am Radkasten vorne rechts fest, der auf circa 5.000 Euro geschätzt wird. Der Unfallverursacher hatte sich von der Örtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Montagmorgen (30.12.2019) kam es gegen 04:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Opladener Straße in Monheim. In Höhe der Haus-Nummer 79 wurden die auf einer Verkehrsinsel aufgestellten Verkehrszeichen durch einen flüchtigen Verkehrsteilnehmer umgefahren. Zeugen hatten zunächst nur einen Knall gehört und anschließend die Schäden auf der Straße bemerkt. Ermittlungen durch die sofort herbeigerufenen Polizeibeamten ergaben sehr schnell einen Hinweis auf ein flüchtiges Fahrzeug, welches mit zwei Personen besetzt gewesen sein soll. Es wurde später, mit einem augenscheinlich frischen Unfallschaden abgestellt, aufgefunden. Ermittlungen an der Halteranschrift ergaben Hinweise auf einen möglichen Fahrer, die zunächst weiter ausgewertet werden mussten.

Gegen 06:10 Uhr meldete sich telefonisch eine Zeugin, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Unfallverursacherin machte. An der Wohnanschrift der Anruferin konnte die Verursacherin angetroffen werden. Sie gab zu, die Verkehrsinsel überfahren und sich anschließend vom Unfallort entfernt zu haben, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Da die 29-jährige Hildenerin zugab, vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert zu haben, wurde sie zur Polizei Langenfeld verbracht. Hier wurden zur Beweisführung zwei ärztlich durchgeführte Blutproben angeordnet. Im Anschluss wurde der Führerschein der 29-Jährigen beschlagnahmt.

Da der 31-jährige Beifahrer ebenfalls das Fahrzeug unter der Einwirkung von Alkohol geführt haben soll, wurde auch bei ihm die ärztliche Entnahme von zwei Blutproben angeordnet. Beiden Fahrzeugführern wurde bis auf weiteres das Führen eines führerscheinpflichtigen Fahrzeuges untersagt. An der Verkehrsinsel entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro, an dem Fahrzeug beträgt der Sachschaden mindestens 5.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

Aus gegebenem Anlass gibt die Kreispolizeibehörde Mettmann folgende Ratschläge zum Thema Verkehrsunfallflucht:

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

- Merken Sie sich Angaben zu Hinweisgebern und Zeugen, schreiben Sie sich deren Personalien und Erreichbarkeiten auf.

- Geben Sie konkrete Hinweise auf ein flüchtiges Fahrzeug oder zum flüchtigen Unfallverursacher gleich mit erster Meldung an die Polizei weiter - nur so sind schnelle Fahndungsmaßnahmen der Polizei Erfolg versprechend.

- Werden Sie Zeuge einer Verkehrsunfallflucht, kontaktieren Sie bitte sofort die Polizei (auch über 110) und geben dabei möglichst viele präzise Angaben zum flüchtigen Fahrzeug (Kennzeichen, Hersteller, Fahrzeugtyp, Fahrzeugfarbe, besondere Merkmale), zur Fluchtrichtung und zum Fahrzeugführer weiter, verbunden mit ihren eigenen Personalien und Erreichbarkeiten.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell