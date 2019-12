POL-ME: Räuberischer Diebstahl in einem Handyladen: Engagierte Zeugen schreiten ein - Hilden - 1912149

Polizei Mettmann

Räuberischer Diebstahl in einem Handyladen: Engagierte Zeugen schreiten ein - Hilden - 1912149

Am Montag (30. Dezember 2019) haben vier bislang noch unbekannte Täter ein Smartphone aus einem Handygeschäft an der Mittelstraße in Hilden entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 12:30 Uhr betraten vier Männer das Geschäft und begaben sich umgehend zu den Smartphones der Marke Apple. Ohne Zögern rissen sie zwei weiße IPhone XR aus ihrer Befestigung und flüchteten aus dem Laden. Zeugen beobachteten den Vorfall und versuchten die vier Unbekannten festzuhalten. Dabei gingen sowohl Zeugen als auch ein Täter zu Boden. Er verlor einen Schuh und eins der beiden gestohlenen Smartphones. Die Täter flohen fußläufig je im Duo in zwei unterschiedliche Richtungen.

Zeugen konnten leider nur eine vage Beschreibung der vier Männer abgeben:

- alle vier waren von schlanker Statur - zwei Männer waren etwa 1,75 Meter groß, ein dritter etwas kleiner, ein vierter etwa einen Kopf größer - sie waren alle überwiegend schwarz gekleidet, einer von ihnen trug etwas auffallend Gelbes - mindestens zwei der Täter trugen einen Oberlippenbart - einer von ihnen trug ein auffälliges Muttermal im Gesicht - alle vier hatten ein osteuropäisches Erscheinungsbild

Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

