Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Haverlandhöhe

Container beschädigt

Coesfeld (ots)

Durch ein Feuer beschädigt wurde ein Altkleidercontainer am Mittwoch gegen 23.25 Uhr auf der Haverlandhöhe. Aus bislang unbeklärter Ursache geriet der Container in Brand. Er konnte durch die Feuerwehr Dülmen gelöscht werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

