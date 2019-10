Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, L555

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Coesfeld (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 58-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag zu. Der Coesfelder befuhr mit seinem Motorrad die L555 in Fahrtrichtung Rosendahl-Osterwick. Er bemerkte zu spät, dass die vor ihm fahrenden Fahrzeuge abbremsten und versuchte noch an einem Anhänger links vorbei zu fahren. Dabei touchierte er den Anhänger und kam zu Fall. Durch den Sturz verletzte er sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die L555 zeitweise in beide Richtungen gesperrt, bzw. der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet werden.

