Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Hansestraße

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Coesfeld (ots)

In Zusammenhang mit einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall sucht die Polizei Coesfeld nach Zeugen. Am Mittwoch (16.10.) gegen 11.05 Uhr befuhr ein 56-jähriger Coesfelder mit seinem Krankenfahrstuhl den gemeinsamen Parkplatz mehrerer Geschäfte an der Hansestraße. Dort übersah ihn vermutlich ein bislanng unbekannter Autofahrer, der mit seinem Auto rückwärts aus einer Parkbox ausparkte. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Fahrer des Krankenfahrstuhls. Der Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle ohne die Feststellung seiner Person und der Art seiner Unfallbeteiligung zu ermöglichen. Der Autofahrer sowie weitere Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell