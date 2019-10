Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hiddingsel, Daldruper Straße

Alarmanlage verscheucht Einbrecher

Coesfeld (ots)

Vermutlich aufgrund der Auslösung eines Alarms ließen zwei Täter in der Nacht zum Dienstag von ihrem Vorhaben ab in eine Werkstatt einzubrechen. Im Zeitraum von ca. 1.30 bis 2 Uhr hielten sich die Täter auf dem Firmengelände auf. An einem Tor konnten Hebelspuren feststellt werden. Es gelang den Tätern nicht in das Gebäude zu gelangten. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell