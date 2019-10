Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Ovelgönne/ Junger Autofahrer unter Drogen

Coesfeld (ots)

Unter Drogeneinfluss stand ein 21-jähriger Autofahrer aus Dülmen, den Polizisten am Dienstag (22.10.) um 00.35 Uhr in der Ovelgönne in Dülmen kontrollierten. Die Polizisten veranlassten eine Blutprobe und fertigten eine Anzeige. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld von 500 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte im Verkehrsregister.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell