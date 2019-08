Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Schmierfinken am Werk

Dienstagnacht besprühten Unbekannte in Bad Schussenried Hausfassaden.

Mittwochmorgen sahen Zeugen die Spuren: Unbekannte waren in der Nacht unterwegs und besprühten mehrere Gebäude mit Lack. Betroffen waren nicht nur das Rathaus und zwei Schulen, sondern auch drei Wohnhäuser in der Gartenstraße und Schulstraße. In verschiedenen Farben hinterließen die Schmierfinken Zeichen, Zahlen und Buchstaben. Die Instandsetzungskosten werden auf mehrere tausend Euro geschätzt Die Polizei Bad Schussenried (07371/9380) ermittelt nun wegen Gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Hinsehen statt wegschauen lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

