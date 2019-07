Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Gelände der ESN Entsorgungsbetriebe

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein aufmerksamer Bürger meldete am Sonntag Abend zwei Personen die sich offensichtlich unberechtigt auf dem Gelände der ESN Entsorgungsbetriebe in Neustadt aufhalten und dort Container durchwühlen und sich an einer Tür "zu schaffen machen". Im Rahmen der Fahndung konnte durch eine Polizeistreife zwei Personen in der unmittelbaren Umgebung festgestellt werden, die bei Anblick der Streife die Flucht ergriffen. Sie konnten jedoch eingeholt und festgenommen werden. Bei den beiden jungen Männern handelte es sich um einen 19-jährigen Neustadter und einen 16-jährigen Mann aus Mannheim. Beide gaben an, von einem Einbruch nichts zu wissen. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der 19-jährige in die Jugendarrestanstalt verbracht, wo er noch eine Strafe abzusitzen hat und der 16-jährige an seinen Vater überstellt. Ob etwas entwendet wurde ist bis dato nicht bekannt. Gegen beide wurde ein Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahls eingeleitet.

