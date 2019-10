POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Autobahnkreuz Moers - A 40 von Venlo in Richtung Duisburg - Lkw-Unfall im Abzweig auf die A 57

Polizei Düsseldorf

+++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Autobahnkreuz Moers - A 40 von Venlo in Richtung Duisburg - Lkw-Unfall im Abzweig auf die A 57

Dienstag, 1. Oktober 2019 seit 13.50 Uhr

Nach einem Lkw-Alleinunfall heute Mittag ist der Abzweig von der A 40 (Richtung Duisburg) auf die A 57 in Richtung Niederlande gesperrt. Der Fahrer des niederländischen 40-Tonners wurde leicht verletzt.

Verkehrsteilnehmer aus Richtung Venlo kommend können über den Verkehrsknoten DU-Rheinhausen drehen, um im Autobahnkreuz Moers wieder auf die A 57 in Richtung Nimwegen aufzufahren. Die Störungen im Abzweig dauern voraussichtlich bis in die Abendstunden (circa 19 Uhr) an.

