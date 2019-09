Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfallflucht in Pempelfort - Opel Totalschaden - Trümmerteile auf vier Fahrspuren verteilt - Zwei männliche Personen flüchten zu Fuß von der Unfallstelle - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 29. September 2019, 4.55 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich heute Morgen auf der Straße Joseph-Beuys-Ufer Übergang zur Cecilienallee ereignet hat. Nach dem Unfallgeschehen flüchteten zwei junge Männer zu Fuß von der Unfallstelle. Auf allen vier Fahrspuren befanden sich Fahrzeugteile des verunfallten Fahrzeugs.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei befuhr gegen 4.55 Uhr ein Opel mit Krefelder Kennzeichen das Joseph-Beuys-Ufer in Fahrtrichtung Norden. Aus noch unklarer Ursache verlor der Opel-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, so dass es zu den erheblichen Beschädigungen kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurden auch mehrere Poller beschädigt. Ob jemand bei dem Unfall verletzt wurde, kann nicht gesagt werden. Vor Ort konnten amtliche Kennzeichen aus Krefeld aufgefunden werden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Ermittlungen rund um den Halter dauern an. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Hinweise werden erbeten an das Verkehrskommissariat der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

