Polizei Düsseldorf

POL-D: Ratingen - Hochzeitsgesellschaft blockiert A 3 - Autobahnpolizei Düsseldorf stellt drei Fahrzeuge und einen Führerschein sicher

Düsseldorf (ots)

Zeugen meldeten heute Mittag, 27. September 2019, 12.43 Uhr, in Höhe des Autobahnkreuzes Breitscheid, auf der A3 in Richtung Köln, mehrere hochwertige Fahrzeuge, die in Schlangenlinien fuhren und die Fahrbahn blockierten.

Die Zeugen sprachen von einer Hochzeitsgesellschaft, unter anderem weil einer der beteiligten "Boliden" auffällig geschmückt war. Von mehreren beobachteten Fahrzeugen konnten fünf angehalten und kontrolliert werden. Nach derzeitigem Stand wurden drei Autos der offenkundigen Hochzeitsgesellschaft sichergestellt, die angemietet wurden. Bei den Autos handelt es sich um hochwertige Fahrzeuge von BMW und Mercedes. Der Fahrzeugvermieter hat mittlerweile Strafanzeige erstattet. Von einem der Fahrzeugführer wurde der Führerschein sichergestellt. Bei diesem handelt es sich um einen 28-Jährigen mit französischer Staatsbürgerschaft.

Die Ermittlungen bezüglich des Verdachts der Nötigung und möglicher anderer Tatbestände dauern zurzeit noch an.

Wir berichten nach.

