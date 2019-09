POL-D: Düsseldorf - Seniorin Geldkarte gestohlen - Polizei fahndet mit Lichtbildern

Polizei Düsseldorf

Unbekannte stahlen einer 87-jährigen Seniorin aus Neuss die Bankkarte und setzten diese anschließend ein. Nun fahndet die Polizei Düsseldorf mit Lichtbildern nach den unbekannten Tätern.

Vom 1. Mai 2019, bis zum 31. Mai 2019, wurde ihre zuvor gestohlene Debitkarte in diversen Geschäften und an Geldautomaten in Düsseldorf eingesetzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag. Durch Ermittlungen des Kriminalkommissariats 31 des Polizeipräsidiums Düsseldorf konnten Lichtbilder der Verfügungen an Geldautomaten sichergestellt werden. Es handelt sich um eine unbekannte Frau und einen unbekannten Mann. Wer kann Hinweise auf die Identität oder den aktuellen Aufenthaltsort der abgelichteten Personen geben?

Hinweisgeber wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 31 der Polizei Düsseldorf unter 0211-870-0.

