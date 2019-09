Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseldorf-Stockum - Auffahrunfall unter Beteiligung eines Funkstreifenwagens auf der B 8 - Rückstau bis auf BAB 44 - Zwei Verletzte

Düsseldorf (ots)

Eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiwache Lohausen nahm heute Morgen gegen 5:30 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Danziger Straße in Fahrtrichtung Stadtzentrum auf, als ein mit zwei Personen besetztes Fahrzeug auf den unbesetzten Streifenwagen auffuhr. Aufgrund der Straßensperrung während der Unfallaufnahme und anschließenden Bergungsarbeiten erstreckte sich der Rückstau bis auf die BAB 44.

In den frühen Morgenstunden wurde eine Funkstreifen-wagenbesatzung der Polizeiwache Lohausen zu einer Verkehrsunfallaufnahme auf der Danziger Straße (stadteinwärts) gerufen. Dort war der Fahrer eines Opel in Höhe der Auffahrt "Am Hain" aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und touchierte über 30 Meter die Leitplanke. Während die beiden Polizeibeamten die Unfallstelle absicherten, wich ein 23-jähriger Fahrer eines VW Golf einer auf der Fahrbahn liegenden Warnbake aus, geriet ins Schleudern und prallte schließlich gegen den unbesetzten Streifenwagen. Die beiden Insassen des VW wurden leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

