POL-UL: (GP) Süßen - Doppelt so schnell als erlaubt

Mit 103 Stundenkilometern war am Sonntag in Süßen ein Autofahrer unterwegs.

Ulm (ots)

Ab 17.15 Uhr kontrollierte die Polizei die Geschwindigkeit in der Schlater Straße. Dort sind 50 Kilometer pro Stunde zulässig. Innerhalb einer knappen Stunde waren gleich sieben Fahrer mindestens 21 Sachen zu schnell. Einen Autofahrer musste die Polizei sogar mit 103 Stundenkilometern beanstanden. Ihn erwarten jetzt ein Bußgeld in Höhe von 280 Euro, zwei Punkte in Flensburg und zwei Monate Fahrverbot. Auch die anderen sechs Fahrer müssen mit Anzeigen rechnen.

Zu schnelles Fahren ist nach wie vor eine der Hauptursachen schwerer Unfälle. Deshalb geht die Polizei so konsequent dagegen vor. Sie will die Straßen für alle sicherer machen. Dass die Kontrollen nötig sind, zeige das Ergebnis in Süßen. Deswegen kündigte die Polizei an, ihre Kontrollen fortsetzen.

