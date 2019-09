Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) B10/B297, Uhingen - Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall und wird schwer verletzt

Am Sonntag gegen 16:26 Uhr fuhr ein 34 Jahre alter Mann mit seinem Renault Clio auf der B 10 in Fahrtrichtung Stuttgart und verlässt diese an der Anschlussstelle Uhingen. Anstatt an der ampelgeregelten Einmündung nach rechts oder links abzubiegen, fuhr er geradeaus über zwei Fahrstreifen, durchbrach ein Brückengeländer und stürzte zurück an die Böschung der B 10, wo der Pkw auf dem Dach zum Liegen kam. Bei der Bergung des Autofahrers konnten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch bei ihm feststellen, weswegen eine Blutprobe bei dem 34-Jährigen entnommen wurde. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der Autofahrer durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde komplett demoliert, ein weiterer Pkw eines 35 Jahre alten Österreichers wurde durch Trümmerteile des Brückengeländers leicht beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtsachschaden auf etwa 10.000 Euro.

