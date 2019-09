Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen-Suppingen - Motorradfahrer schwer verletzt

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagnachmittag gegen 15.10 Uhr auf der B28 zwischen Feldstetten und Suppingen

Schwer verletzt wurde dabei ein 28jähriger Motorradfahrer. Der Motorradfahrer war mit seiner Honda aus bislang unbekannter Ursache auf seiner Fahrt von Suppingen in Richtung Feldstetten auf die Gegenfahrbahn gekommen. Ein entgegenkommender 22jähriger Audi Fahrer schaffte es geistesgegenwärtig so auszuweichen, dass er einen Frontalzusammenstoß verhindern konnte. Es kam trotzdem zur Kollision. Dabei streifte das Motorrad an der rechten Fahrzeugseite des Audis so massiv entlang, dass dessen Lenker abbrach und am Audi die Seitenscheiben zerbarsten. Die Honda kam nach dem Zusammenstoß abseits der Fahrbahn zum Liegen. Der Motorradfahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in eine umliegende Klinik geflogen werden. Der Fahrer des Audis blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehr als 9000 Euro. Das Motorrad dürfte total beschädigt sein. Während der Unfallaufnahme musste die B28 mehr als zwei Stunden lange voll gesperrt werden. Der Verkehrsunfall wurde von einer Streife des Verkehrskommissariates Laupheim in Zusammenarbeit mit dem Polizeirevier Ehingen aufgenommen. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( ETB-1448320)

