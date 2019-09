Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe-Durlach - Kinder entwenden Roller

Karslruhe-Durlach (ots)

Ein Zeuge beobachtet am Dienstagabend zwischen 17.30 Uhr und 18:00 Uhr, drei jüngere Personen, die sich an einem Roller zu schaffen machten. Nachdem sie den Roller geknackt und weggeschoben hatten, meldete sich der Zeuge bei der Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnten gegen 20.10 Uhr zwei Kinder festgestellt werden, auf welche die Personenbeschreibung der Diebe passte. Bei der Kontrolle gaben die Jungs auch sofort an, dass sie den Roller gerade zurückschieben wollten. Der dritte Beteiligte war nicht mehr dabei. Nach einem erzieherischen Gespräch durften die beiden Jungs von ihren Müttern auf dem Polizeirevier abgeholt werden. Der weder fahrbereite noch versicherte Roller im Wert von etwa 200 Euro wurde dem Geschädigten zurückgegeben.

