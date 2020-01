Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis (ots)

Schorndorf: Unfallflucht

Zwischen Donnerstagabend, 21:20 Uhr und Freitagmorgen, 8 Uhr wurde in der Mittleren Uferstraße ein geparkter VW von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden am VW wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040.

Schorndorf: Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 38 Jahre alter Mann bei einem Arbeitsunfall am Freitagmorgen, kurz vor 9:30 Uhr auf einem Wiesengrundstück in der Hinteren Rambachstraße. Der Mann transportierte einen Baumstamm mit einem Radlader. Hierbei kippte das Fahrzeug um. Der Fahrer des Radladers wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Backnang: Auffahrunfall

Eine 44-jährige Fiat-Fahrerin bog am Freitag gegen 7.40 Uhr von der L 1115 aus Richtung Backnang kommend an der Unteren Krähenbachkreuzung in Richtung B 14 ab. Dabei bemerkte sie zu spät, wie ein vorausfahrender Seat-Fahrer verkehrsbedingt abbremste. Die Autofahrerin fuhr auf den Seat auf und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

