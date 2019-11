Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Fotoausstellung "Stimmen aus Lingen gegen Häusliche Gewalt" eröffnet

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Lingen (ots)

Am Montagabend hat der Lingener Oberbürgermeister Dieter Krone gemeinsam mit der Leitenden Polizeidirektorin der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, Nicola Simon, eine ganz außergewöhnliche Fotoausstellung eröffnet.

-"Stimmen aus Lingen gegen Häusliche Gewalt"-

In der kommenden Woche, am 25.11.2019, wiederholt sich der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Der Arbeitskreis Häusliche Gewalt, bestehend aus Vertretern von SKF, SKM und Polizei, nahm dies zum Anlass, um auf diesen Gedenk-und Aktionstag zur Bekämpfung von Gewalt, Diskriminierung und Unterdrückung von Frauen und Mädchen, von Kindern öffentlich aufmerksam zu machen.

Dabei liehen unterschiedliche Charakterköpfe der Stadt Lingen dieser einzigartigen Ausstellung ihr Gesicht und ihre Stimme und bezogen Stellung zu diesem außerordentlich wichtigen Thema.

Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Lingen, Angelika Roelofs, begrüßte die geladenen Gäste im Foyer des Rathauses und bedankte sich bei den 30 Protagonisten für die Bereitschaft und den Mut an dieser Ausstellung mitzuwirken.

Nach einer kurzen Vorstellung aller Mitwirkenden des Arbeitskreises Häusliche Gewalt, zeigte die Theatergruppe Weibblick eine tiefberührende Inszenierung zum Thema Gewalt an Frauen. Diese Darbietung löste großes Bedrücken aus, so dass man im Rathausfoyer eine Stecknadel hätte fallen hören können.

Auch Oberbürgermeister Dieter Krone zeigt sich anschließend beeindruckt von dieser Aufführung. Er machte in seiner Rede deutlich, dass man dieses auch immer noch aktuelle Thema in den Mittelpunkt rücken, die Tabuisierung dieses Themas aufheben und in die Öffentlichkeit zerren muss. "Dieses immer wiederkehrende Phänomen, welches an Intensität zunimmt, zieht sich durch sämtliche gesellschaftliche Schichten und geht uns alle an", so Krone.

Allein im Jahr 2018 wurden der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim 1012 Straftaten (2017: 965 Fälle) im Kontext mit häuslicher Gewalt gemeldet. 42 Frauen und 46 Kinder wurden im Frauen-und Kinderschutzhaus in Lingen untergebracht. Die Beratungs-und Interventionsstelle gegen Häusliche Gewalt, kurz BISS, hat im vergangenen Jahr 261 Opfer häuslicher Gewalt beraten. Erschreckend dabei auch die Zahl der davon mitbetroffenen Kinder. 280 Kinder waren es im vergangenen Jahr allein im Altkreis Lingen.

"Hier setzt der Arbeitskreis Häusliche Gewalt an", so die Polizeichefin aus Lingen. "Sie arbeiten alle daran, dass den betroffenen Frauen und ihren Kindern zugehört wird, sie sich austauschen können, Mut fassen und sich wieder ein eigenes Leben mit gestärktem Selbstwertgefühl, Würde und Selbstsicherheit aufbauen. Aber auch, dass die Taten bekannt und die Täter verfolgt werden." Auch Herr Krone macht in seiner Rede deutlich, wie stolz er auf dieses gut funktionierende Netzwerk ist, in dem Kompetenz und Beratung zusammenfinden.

Sowohl Herr Krone als auch Frau Simon appellierten an die Zivilcourage der Zuhörer, machten deutlich, dass dieses Gewaltphänomen nicht zu tolerieren sei und man in die gleiche Richtung blicken muss, um den betroffenen Frauen Mut zu machen, sich aus ihrer Situation zu lösen.

Unter großem Applaus wurde die Fotoausstellung nebst Begleitung des Musikers Uwe Klußmann vom Polizeiorchester Niedersachsen, offiziell eröffnet. Finanziert wurde die Ausstellung durch die Stiftung Opferhilfe Niedersachsen, dem Präventionsrat sowie der Stadt Lingen. Die Umsetzung fand dabei durch die Polizeibeamten aus Lingen, Jessica Scholz und Bernd Hopmann statt.

Die Ausstellung kann im Rathausfoyer bis zum 02.12.2019 besucht werden. Anschließend sind die Bilder in der Fachschule St. Franziskus im Lingener Ortsteil Laxten zu finden und können bei entsprechendem Bedarf auch ausgeliehen werden, um sie der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell