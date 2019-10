Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Versuchtes Tötungsdelikt in Gelsenkirchen-Rotthausen

Gelsenkirchen (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 26. Oktober 2019, hat ein tatverdächtiger 30-Jähriger mit einer Stichwaffe drei Personen in einem Auto angegriffen. Zeugenaussagen zufolge habe ihnen der Tatverdächtige in der Zeit zwischen 3 und 4 Uhr an der Straße am Wiehagen aufgelauert, die Scheibe des Fahrzeuges eingeschlagen und mit der Waffe in das Wageninnere gestochen. Anschließend habe er die Geschädigten in seinem Auto verfolgt und mehrfach ausgebremst, ehe sich die zwei Frauen (23 und 31) und ein Mann (33) vor den Attacken an eine Tankstelle flüchten konnten. Sie blieben unverletzt, der 30-Jährige flüchtete jedoch vor Eintreffen der Polizei vom Tatort. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das zuständige Gericht einen Haftbefehl. Bislang konnte der Tatverdächtige nicht angetroffen werden. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und die weiteren Ermittlungen eingeleitet.

