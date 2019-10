Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Alkoholisiert Unfall verursacht und geflüchtet

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Feldmarkstraße entstand am späten Donnerstagabend, 24. Oktober, ein geschätzter Gesamtschaden von fast 30000 Euro. Ein 35-jähriger BMW-Fahrer stand unter Alkoholeinfluss und musste eine Blutprobe abgeben. Zudem verblieb sein Führerschein bei der Polizei. Gegen 23 Uhr verlor der Mann aus Essen in einer Kurve unweit der Nienhausenstraße die Kontrolle über seinen 5er, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Straßenschild, einen Wegweiser und mehrere Betonsockel. Anschließend flüchtete er zu Fuß und ließ sein stark beschädigtes Auto an der Unfallstelle zurück. Ein aufmerksamer Passant alarmierte die Polizei. Die Beamten trafen den unverletzten Flüchtigen kurze Zeit später an und nahmen ihn mit zur Blutentnahme. Der BMW wurde abgeschleppt.

