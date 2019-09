Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Weitere Einbrüche am Wochenende

Mönchengladbach (ots)

Neben dem Einbruch auf dem Haferweg, über den bereits berichtet wurde, ist es am Wochenende im Stadtgebiet zu zwei weiteren vollendeten und einem versuchten Einbruch gekommen.

Am Freitag, 6. September, gelangten die Täter zwischen 16.45 Uhr und 23.10 Uhr auf unbekannte Weise in den Garten eines Einfamilienhauses am Giesenkirchener Weg. Durch das Aufhebeln der Terrassentür stiegen sie in das Haus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Am selben Abend, zwischen 18 Uhr und 23 Uhr, kletterten die Einbrecher über eine Mauer in den Garten eines Mehrfamilienhauses auf der Hohenzollernstraße, hebelten ein Fenster auf und durchsuchten vornehmlich einen Raum. Mitsamt Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Auf der Straße "Großheide" scheiterten die Täter am Sonntag zwischen 16.15 Uhr und 17.30 Uhr bei dem Versuch, das Türschloss eines Hauses aufzubohren.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit einer der Taten in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

