Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Meppen (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Fullener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Der 48-jährige Fahrer des beteiligten Audi wurde schwer und sein Beifahrer leicht verletzt. Gegen 17:13 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann mit seinem Volvo die Fullener Straße in Richtung Twist. Beim Abbiegen übersah er den entgegenkommenden Audi. Der Fahrer des Audi musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. An beiden Pkw entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931) 9490 entgegen./bh

