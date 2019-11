Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Raub auf Rentnerin

Papenburg (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde in der Papenburger Innenstadt eine Rentnerin überfallen. Das Opfer befand sich mit ihrem Rollator am Hauptkanal und wurde von einer weiblichen Person umgestoßen. Anschließend wurde dem Opfer die mitgeführte Geldbörse geraubt. Die Täterin flüchtete unerkannt. Das Opfer wurde dabei leicht verletzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961) 9260 entgegen./bh

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell