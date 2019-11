Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Versuchter Einbruch

Haselünne (ots)

Zu einem versuchten Einbruch in ein Geschäft in der Osterstraße in Haselünne kam es zwischen Sonntag und Montag. Die unbekannten Täter versuchten die Eingangstür gewaltsam aufzuhebeln. Das Vorhaben der Täter scheiterte, sie gelangten nicht in das Geschäft. An der Eingangstür entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931) 9490 entgegen./bh

