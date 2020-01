Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte attackieren und verletzen 26-Jährigen: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Ein 26-jähriger Mann aus Kassel erstattete in der Nacht zum heutigen Freitag eine Anzeige beim Polizeirevier Mitte, nachdem er kurz zuvor von zwei bislang unbekannten Tätern auf dem Gelände der Kasseler Universität unvermittelt angegriffen und getreten wurde. Er erlitt hierbei leichte Verletzungen am Arm und am Rücken. Die wegen Körperverletzung ermittelnden Beamten der Kasseler Polizei suchen Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, von denen eine Beschreibung vorliegt.

Wie das Opfer gegenüber den aufnehmenden Beamten des Reviers Mitte berichtete, war er gegen 23 Uhr auf dem Unigelände, nahe der Zentralmensa, unterwegs, weil er dort nach einer Karte suchte, die er verloren hatte. Dabei traf er auf zwei Männer, die er freundlich fragte, ob sie möglicherweise seine Karte gesehen hätten. Für ihn völlig unerwartet schubste einer der Täter ihn so fest, dass er zu Fall kam und zeigte dem Opfer auch noch ein Messer vor. Der andere Unbekannte trat anschließend mehrfach auf den am Boden liegenden 26-Jährigen ein. Als sich eine Radfahrerin näherte, flüchteten beide schnellen Fußes in Richtung Westring.

Das Opfer kann die Angreifer folgendermaßen beschreiben:

1. Täter: Ca. 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, normale Figur, schwarze Haare (glatt und etwas länger), Dreitagebart, Pickel im Gesicht, hatte eine Verletzung an der Unterlippe, schwarz gekleidet, trug eine schwarze Umhängetasche.

2. Täter: Ca. 30 Jahre alt, etwa 1,85 Meter, normale Figur, trug eine graue Wollmütze auf dem Kopf, schwarz gekleidet.

Weshalb sie den 26-Jährigen derart angegriffen haben, ist bislang noch ungeklärt und bedarf weiterer Ermittlungen.

Zeugen melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561- 9100.

