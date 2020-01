Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Täter-Quintett demoliert BMW und schlachtet ihn aus: Festnahme dank aufmerksamen Zeugen

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Dank der Mitteilung eines aufmerksamen Zeugens und dem schnellen Einsatz mehrerer Polizeistreifen konnten in der Nacht zum heutigen Freitag fünf Tatverdächtige festgenommen werden, die nach derzeitigen Erkenntnissen zuvor in Fuldatal-Rothwesten einen alten BMW demoliert und ausgeschlachtet hatten. Während ein 18-Jähriger aus Hessisch Lichtenau und sein 17-jähriger Begleiter aus Kassel noch am Tatort auf frischer Tat ertappt werden konnten, gelang die Festnahme der drei Komplizen, wobei es sich um eine 17-jährige und einen 18-jährigen aus Kassel sowie einen 21 Jahre alten Mann aus Baunatal handelt, im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung. Das Quintett muss sich nun wegen des Aufbruchs des Autos, Diebstahls sowie Sachbeschädigung verantworten.

Wie die aufnehmenden Polizisten des Reviers Nord berichten, hatte sich der aufmerksame Zeuge kurz nach Mitternacht bei der Polizei gemeldet. Er teilte am Telefon mit, dass er auf dem alten Kasernengelände in der Straße "Am Fliegerhorst" eine fünfköpfige Gruppe beobachte, die sich an einem älteren geparkten BMW zu schaffen machte. Im weiteren Verlauf demolierten die Täter den abgemeldeten Wagen eines 30-jährigen Mannes aus Kassel nicht nur, indem sie auf die Karosserie einschlugen und Türen sowie den Kofferraum aufbrachen, sie klauten auch mehrere Fahrzeugteile. Die hinzugeeilten Streifen der Polizeireviere Nord, Mitte und Hofgeismar konnten zwei der Tatverdächtigen nur wenige Minuten später an der Örtlichkeit stellen. Die Festnahme der mit einem Auto geflüchteten anderen Tatverdächtigen gelang Polizisten im Zuge der Fahndung kurze Zeit später in Kassel. Wie hoch der angerichtete Schaden an dem BMW ist, lässt sich derzeit noch nicht abschließend beziffern. Die Ermittlungen gegen die Tatverdächtigen dauern an.

