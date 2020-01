Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand: 18.01.2020, 11:00 Uhr - 3 Verkehrsunfälle

Aalen - Vorfahrt missachtet

Am Freitag gegen 17:40 Uhr befuhr eine 50 Jahre alte Frau mit ihrem Audi die L1084 in Richtung Aalen. An der L1076 will sie in Richtung Ebnat abbiegen und missachtet die Vorfahrt eines, aus Richtung Ebnat kommenden, 36 Jahre alten Mannes. Im Einmündungsbereich kommt es dann zum Unfall mit dem Chrysler. Bei dem Unfall wurde der 6 Jahre alte Mitfahrer im Chrysler durch den ausgelösten Airbag verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Durch die Unfallaufnahme und die Bergung der Unfallfahrzeuge kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Aalen - Bei Auffahrunfall verletzt

Am Freitag gegen 17:15 Uhr befuhr ein 43 Jahre alter Lenker eines Renaults in Aalen die L1029. Als Fußgänger plötzlich die Straße überqueren wollten, musste er sein Auto stark abbremsen. Der Fahrer eines VW Polos, welcher hinter ihm fuhr erkannte dies zu späte. Da er zudem zu nah aufgefahren war, konnte der 77 Jahre alte Fahrer sein Auto nicht mehr abbremsen und fuhr auf den Renault auf. Bei dem Unfall wurden alle drei Autoinsassen in dem Renault leicht verletzt. Der Unfallverursacher selbst wurde schwer verletzt. Bei dem Unfall erleiden beide Fahrzeuge Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 10.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 07361/580-0 zu melden.

Ellwangen - Vorfahrt nicht beachtet

Am Freitag gegen 19:00 Uhr befuhr ein 20 Jahre alter Fahrer eines BMWs in Ellwangen die Berliner Straße. Als er nach rechts in die Haller Straße abbiegen wollte, beachtete er die Vorfahrt eines 19 Jahre alten Fahrers eines VWs nicht und kollidierte mit diesem. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von 1200 Euro. Da die dortige Ampelanlage vermutlich gerade ausgeschalten wurde bittet die Polizei in Ellwangen Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07961/930-0 zu melden.

