POL-AA: Lkrs. Schwäbisch Hall - Stand: 18.01.2020, 11:00 Uhr - 2 Verkehrsunfälle, 1 Betrug

Gaildorf - Auf PKW aufgefahren

Am Freitag gegen 14:46 Uhr befuhr ein 15 Jahre alter Lenker eines Rollers in Gaildorf die Kanzleistraße. An der Einmündung mit der Fraschstraße wollte er in diese einfahren. Hierbei erkannte er nicht, dass ein 62 Jahre alter Fahrer eines Fiat Ducatos am dortigen Fußgängerüberweg angehalten hatte, um einen Fußgänger über die Straße zu lassen. Er fuhr dem Ducato ins Heck und verletzte sich hierbei. Der Rollerfahrer musste im Krankenhaus behandelt werden. Es entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Schrozberg - Betrug mit gefälschten Überweisungen

Am Mittwoch stellte ein Kreditinstitut in Schrozberg fest, dass zwei, mit der Post zugegangene Überweisungsträger gefälscht worden waren. Die bislang unbekannten Täter wollten sich fast 1000 Euro vom Konto der geschädigten Frau ergaunern, welche sie auf ihr Konto überweisen lassen wollten. Dank der Aufmerksamkeit der Bank, welche den Betrugsversuch erkannte und die Überweisung stornierte entstand der 78-jährigen Frau kein Schaden.

Michelfeld - Vorfahrt nicht beachtet

Am Freitag gegen 15:12 Uhr befuhr ein 61 Jahre alter Fahrer eines Opels in Michelfeld die L1046 in FR Michelfeld. An der Einmündung wollte er auf die B14 einbiegen. Hierbei übersah er eine von links kommende 55 Jahre alte Frau in ihrem Fiat und kollidierte mit dieser. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 7000 Euro.

