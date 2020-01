Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Weinstadt: Kuh bei Unfall schwer verletzt

Eine 25-jährige VW -Fahrerin befuhr am Montagmorgen gegen 4.43 Uhr die L 1201 zwischen Strümpfelbach und Endersbach. Als dort eine freilaufende Kuh auf die Fahrbahn lief erkannte sie dies zu spät und kollidierte mit dem Tier. Dieses wurde dabei so schwer verletzt, weshalb es von der Polizei erlegt werden musste. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Ihr beschädigtes Auto wurde abgeschleppt.

Waiblingen: Gegen Böschung gefahren

Am Samstagnachmittag gegen 16.15 Uhr befuhr ein 63-jähriger Ford-Fahrer die Anschlussstelle der B 14 in Richtung Backnang. Im Kurvenbereich war er zu schnell gefahren und verlor deshalb die Kontrolle. Das Auto geriet nach rechts und prallte gegen eine Böschung. Während der Bergung des Autos war die Fahrbahn kurzfristig gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Fellbach: Nach Unfall Stau im Berufsverkehr

Im Berufsverkehr ereignete sich am Montagmorgen gegen 5.45 Uhr auf der B 14 ein Auffahrunfall. Im Kappelbergtunnel bremste ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer auf dem linken Fahrstreifen verkehrsbedingt ab. Ein nachfolgender 48-jähriger Citroen-Fahrer sowie ein 29-jähriger Mercedes-Fahrer konnten nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhren auf die Fahrzeuge auf. Bei dem Unfall wurde der 55-jährige Mercedes-Fahrer leicht verletzt, der in der Folge vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht wurde. An den Unfallautos, die alle abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Tunnel war zunächst für ca. 45 Minuten komplett gesperrt, bis die Unfallautos zur Seite geschafft wurden. Danach konnte der Verkehr an der Autos vorbeigeleitet werden. Der Verkehr in Richtung Stuttgart wird derzeit noch durch einen Pannen-Lkw zusätzlich behindert (Stand 07.40 Uhr). Der Rückstau auf der B 29 beläuft sich durch die Behinderungen auf ca. 13 km bis Winterbach.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell